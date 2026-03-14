明石屋さんまが司会を務めるＭＢＳ「痛快！明石家電視台」が１４日、放送され、お笑いコンビ「さらば青春の光」がゲスト出演した。

二人は２０１３年３月末で松竹芸能を退社。個人事務所を設立し、東京に拠点を移した。芸能界の恩人について聞かれると、東ブクロはスピードワゴン・小沢一敬の名前をあげ、「一番の恩人…」と話すと、さんまは「あー…」。ちょっぴり微妙な空気に、さらば・森田哲矢が「なんか変な空気なった。あのさんまさんがどうしようかな、って空気なってる」とツッコミを入れ、さんまもスタジオも爆笑となった。

東ブクロは「東京行ったタイミングでスキャンダル起こして。先輩（芸人）の奥さんとややこしいことに…」と独立直後に他事務所の先輩芸人の妻との不倫が週刊誌に報じられた騒動に言及。「東京芸人の方から総スカンになって…。その時、小沢さんと初めてお会いさせていただいて。『メシ行こうよ』って初めて東京芸人さんとご飯行かせていただいた。そこから週４、５でご飯行かせていただいて。そこ（小沢さんの会）には東京芸人さんがたくさんいらっしゃって。そこでイジってええかな、って空気作ってもらって。初めて馴染めてきたなー、って感じになって」と振り返り、「小沢さん、スキャンダルの内容、一切聞いてこない。普通聞きたいじゃないですか」と毎日のように会っていた小沢が、不倫騒動について何も聞かなかったことを明かし、感謝した。