歌手でタレントのアグネス・チャンさん（70）が2026年3月8日、自身のインスタグラムを更新。カーディガンとデニムを合わせたブルーコーデを披露した。

「スタンフォード大学のキャンパスに」

アグネス・チャンさんは、「スタンフォード大学のキャンパスに来ました」といい、デニムコーデや笑顔のアップショットを投稿した。「いつ観ても素敵な母校」「懐かしいね」と懐かしそうにつづっていた。

つづけて、「私と三人の息子を育ててくれた大学。。。」「素晴らしい先生たちのもとで勉強が出来て、博士号をいただいて、人生が変わりました」と語っていた。

さらに、「息子たちもみんな卒業して、それぞれの専門で働く事が出来て、それも本当に感謝しかないです」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、水色のカーディガンとデニムを着用。白いスニーカーを履き、バッグに手を添えてポーズをきめていた。2枚目では、サングラスを頭にのせ、笑顔をみせていた。

この投稿には、「若い、若い、若過ぎる」「いつも若々しくて綺麗」といったコメントが寄せられていた。