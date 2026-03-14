「いつもの薬が効かない」2026年花粉症の異変、飛散量急増で“処方のアップデート”が急務
2026年の花粉シーズンが猛威を振るっている。環境省や気象機関の発表によれば、今年の飛散量は東日本を中心に例年を大きく上回る見込みだ。現場の医師からは、これまでの対策では太刀打ちできない「花粉症の重症化」を危惧する声が上がっている。
【図解】いつもの薬が効かない！そんなときの対処法
■昨対比2倍の受診者数、「例年と同じ対策では防げない」実態
クリニックフォアの受診実績データによれば、2月の3連休前後から受診者が急増。オンライン診療における花粉症受診者数は昨年の同時期と比較して約2倍に達しており、いかに花粉で悩む人が多いかが伺える。しかも、今年の傾向として顕著なのは、「今まで使っていた薬が効かない」という切実な悩みだ 。
例えば、30代の会社員女性は「例年は処方薬だけで平気でしたが、今年は目のかゆみが我慢できず。仕事に集中できないため、オンラインで即座に目薬を追加処方してもらいました」と語る。また、40代の主婦も「長年ビラノアを飲んでいますが、今年は鼻水が止まらずキプレスを追加。それでも厳しい時は点鼻・点眼を組み合わせて、ようやく人心地つきました。我慢せず、もっと早く医師に相談すればよかったです」と吐露する。彼女たちの声は、市販薬からの卒業や、既存の処方内容の「アップデート」を求める声が急増している現状を物語っている。
■ 医師が教える「花粉症・治療のステップ」、症状に合わせた最適解
飛散量が多い時期、単一の薬に頼り切らないことが肝要だ。医師が推奨する、症状に合わせた治療のステップは以下の通り。
【1】基本は「抗ヒスタミン薬」の内服
くしゃみ、鼻水を抑える第一選択。近年は「眠くなりにくい」タイプが主流だが、症状が激しい場合は服用タイミング（夜寝る前など）を調整することで、日中のパフォーマンスを維持しつつ効果を高めることが可能。
【2】鼻詰まりが酷い場合は「ロイコトリエン受容体拮抗薬（キプレス等）」を追加
内服薬一つで効かない場合、作用機序の異なるロイコトリエン薬を併用することで、鼻の粘膜の腫れを抑え、呼吸を楽にする。
【3】部分的な症状には「点眼・点鼻薬」の局所投与
「目だけがかゆい」「鼻が詰まって眠れない」といった局所的な症状には、飲み薬に加えて点眼薬や点鼻薬を組み合わせるのが、現代医学における「適材適所」の治療法だ。
■長い待ち時間を耐えるよりスキマ時間を活用、「花粉症はコントロールするもの」
花粉症シーズンの医療機関は数時間待ちも珍しくない。「薬が欲しいだけなのに、感染症のリスクがある待合室で待ちたくない」という心理的ハードルが受診控えを招く側面もあるが、現在はスマホ完結のオンライン診療という選択肢も定着しつつある。医師が「花粉症は我慢するものではなく、コントロールするもの」と語るとおり、変に我慢して長引かせるよりも、スキマ時間を活用して受診したり、薬が効かない場合の追加処方を頼むほうが賢明だろう。
さらに医師は、「気温の上昇とともに3月中旬にピークを迎えますが、4月にはヒノキ花粉も控えています。生活の質（QOL）を下げないためにも、早めの受診と、自分に合った薬の見直しを医師と共に進めてください」とコメント。
自助努力だけでは防ぎ切れない今年の飛散量。我慢を美徳とせず、賢く早く、医療の力を活用することが、この過酷なシーズンを乗り切る鍵となるだろう 。
【図解】いつもの薬が効かない！そんなときの対処法
■昨対比2倍の受診者数、「例年と同じ対策では防げない」実態
クリニックフォアの受診実績データによれば、2月の3連休前後から受診者が急増。オンライン診療における花粉症受診者数は昨年の同時期と比較して約2倍に達しており、いかに花粉で悩む人が多いかが伺える。しかも、今年の傾向として顕著なのは、「今まで使っていた薬が効かない」という切実な悩みだ 。
■ 医師が教える「花粉症・治療のステップ」、症状に合わせた最適解
飛散量が多い時期、単一の薬に頼り切らないことが肝要だ。医師が推奨する、症状に合わせた治療のステップは以下の通り。
【1】基本は「抗ヒスタミン薬」の内服
くしゃみ、鼻水を抑える第一選択。近年は「眠くなりにくい」タイプが主流だが、症状が激しい場合は服用タイミング（夜寝る前など）を調整することで、日中のパフォーマンスを維持しつつ効果を高めることが可能。
【2】鼻詰まりが酷い場合は「ロイコトリエン受容体拮抗薬（キプレス等）」を追加
内服薬一つで効かない場合、作用機序の異なるロイコトリエン薬を併用することで、鼻の粘膜の腫れを抑え、呼吸を楽にする。
【3】部分的な症状には「点眼・点鼻薬」の局所投与
「目だけがかゆい」「鼻が詰まって眠れない」といった局所的な症状には、飲み薬に加えて点眼薬や点鼻薬を組み合わせるのが、現代医学における「適材適所」の治療法だ。
■長い待ち時間を耐えるよりスキマ時間を活用、「花粉症はコントロールするもの」
花粉症シーズンの医療機関は数時間待ちも珍しくない。「薬が欲しいだけなのに、感染症のリスクがある待合室で待ちたくない」という心理的ハードルが受診控えを招く側面もあるが、現在はスマホ完結のオンライン診療という選択肢も定着しつつある。医師が「花粉症は我慢するものではなく、コントロールするもの」と語るとおり、変に我慢して長引かせるよりも、スキマ時間を活用して受診したり、薬が効かない場合の追加処方を頼むほうが賢明だろう。
さらに医師は、「気温の上昇とともに3月中旬にピークを迎えますが、4月にはヒノキ花粉も控えています。生活の質（QOL）を下げないためにも、早めの受診と、自分に合った薬の見直しを医師と共に進めてください」とコメント。
自助努力だけでは防ぎ切れない今年の飛散量。我慢を美徳とせず、賢く早く、医療の力を活用することが、この過酷なシーズンを乗り切る鍵となるだろう 。