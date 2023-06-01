【劇場版「名探偵コナン」シリーズ全28作品】 3月14日0時～ 順次配信

Amazonは、サブスクリプションサービス「Prime Video（プライムビデオ）」にて、劇場版「名探偵コナン」シリーズ全28作品の見放題配信を本日3月14日0時から5回に分けて順次実施する。

劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開に先立ち、世界初配信となる、劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」をはじめとする劇場版全28作品が登場する。

3月14日には、怪盗キッドが映画に初登場した1999年公開作品「名探偵コナン 世紀末の魔術師」と、飛行機を舞台にコナンと怪盗キッドの対決を描いた2004年公開作品「名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）」、原作の連載20周年を記念して世良真純や沖矢昴が劇場版シリーズに初登場した2014年公開作品「名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）」、2019年に公開されたシンガポールを舞台に怪盗キッドと京極真がキーパーソンとなる「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」、そして過去最高の興行収入を記録した2024年公開作品「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」の劇場版5作品が配信される。

また、劇場版最新作の関連作品として、「名探偵コナン『警察学校編 Wild Police Story』」がPrime Videoにおいて初めて配信されるほか、TVアニメシリーズの関連エピソードをピックアップした「風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション」、「疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション」、「絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション」も3月14日から配信。その他、過去の劇場版作品の公開にあたり制作された総集編作品も順次配信される。

なお、各作品の配信時期はXのPrime Videoアカウントにて順次案内される。

□「Prime Video」公式Xページ

【配信概要】

配信日：3月14日から5回に分けて配信

配信作品（公開順）

劇場版 「名探偵コナン 時計じかけの摩天楼」 「名探偵コナン 14番目の標的（ターゲット）」 「名探偵コナン 世紀末の魔術師」（★） 「名探偵コナン 瞳の中の暗殺者」 「名探偵コナン 天国へのカウントダウン」 「名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊」 「名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）」 「名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）」（★） 「名探偵コナン 水平線上の陰謀（ストラテジー）」 「名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）」 「名探偵コナン 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）」 「名探偵コナン 戦慄の楽譜（フルスコア）」 「名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）」 「名探偵コナン 天空の難破船（ロスト・シップ）」 「名探偵コナン 沈黙の15分（クォーター）」 「名探偵コナン 11人目のストライカー」 「名探偵コナン 絶海の探偵（プライベート・アイ）」 「名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）」（★） 「名探偵コナン 業火の向日葵」 「名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）」 「名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）」 「名探偵コナン ゼロの執行人」 「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」（★） 「名探偵コナン 緋色の弾丸」 「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」 「名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）」 「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」（★） 「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」※世界初配信劇場版最新作関連作品 「名探偵コナン『警察学校編 Wild Police Story』」（★） 「風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション」（★） 「疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション」（★） 「絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション」（★）

（★）3月14日0時から配信される作品

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