【第49回日本アカデミー賞】蒼井優、高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、森田望智が華やか競演 優秀助演女優賞を受賞

【第49回日本アカデミー賞】蒼井優、高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、森田望智が華やか競演 優秀助演女優賞を受賞