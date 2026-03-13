デジタル音楽配信サービスのSpotify公式SNSに、BTSが登場。まるでメンバーとビデオ通話しているかのようなシチュエーションの動画が公開され、7人が身を寄せ合う仲睦まじい姿にファンの注目が集まっている。

【動画】BTSから着信！／『ARIRANG』のアニメーショントレイラー映像／ソファでBTSメンバーに囲まれる“神視点”動画も

■BTSからのビデオ通話着信にARMY歓喜

「ARMY（アーミー／BTSのファンネーム）の皆さんに #BTS から着信です」とコメントが添えられた動画では、メンバーがリラックスしたムードで登場。RM（アールエム）が自撮り棒を手に持ち、角度を調整しながらメンバーへ順番にカメラを向けていく、まるでビデオ通話のような臨場感あふれる演出となっている。

まずJIN（ジン）が「皆さん、聞こえますか？僕たちがどうして電話したか分かりますか？とてもワクワクするニュースがあるんです」と語りかけると、SUGA（シュガ）が「僕たちのアルバム『ARIRANG』は今、Spotifyで事前登録できます」とアピール。さらにJ-HOPE（ジェイホープ）は「え、ちょっと待って。もうしましたか？まだなら今すぐどうですか？」とユーモアたっぷりに呼びかけた。

するとJIMIN（ジミン）が「なぜSpotifyで事前登録しなければならないか知っていますか」と問いかけ、V（ヴィ）が顎に手を当てながら「なぜなら、私たちの新しいアルバムを一番最初に聴くことができるからです」と答えると、メンバーからは「おおー！」と歓声が上がった。

さらにJUNG KOOK（ジョングク）は「皆さんが長く待ってくださっていたことはよく分かっています。待ってくださった分だけ、しっかりお返しします」と語り、メンバーたちも「うんうん」と頷きながら同意。最後はRMが「今後のニュースも楽しみにしていてください。そしてSpotifyで事前登録もお願いします」と呼びかけ、「ありがとうございます。Spotifyで会いましょう」と揃って手を振り、動画を締めくくった。

途中、縦画面に7人全員が収まろうと、JUNG KOOKがJ-HOPEを引き寄せる場面も。肩を組み、身を寄せ合って集まる7人の変わらぬ仲の良さが、ファンを喜ばせている。

「きゃー、BTSから着信来た！」「画面にぎゅうぎゅう（笑）」「5年前から時止まってる？ってくらい誰1人変わらなくてびっくり」「え、ジミンさんインナーから素肌見えてる？？」「みんなかっこよすぎ」といった歓喜の声が寄せられている。

■BTS新アルバム『ARIRANG』のアニメーショントレイラー映像も公開

BTSの公式SNSには、3月20日に韓国リリースの新アルバム『ARIRANG』のアニメーショントレイラー映像が公開。近づくカムバックに向け、ファンの期待と興奮を高めている。

■3月21日開催『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』告知動画では、7人に囲まれる“神視点”も