3/13(金)から「TVer」で❝沼る、春。❞特集がスタート！テレ東の名作ドラマ・バラエティーを順次配信！

TVerでは、本日3月13日(金)から❝沼る、春。❞特集がスタートしました。出会いと別れの季節に浸れる名作ドラマからスキマ時間にピッタリなバラエティーまで、なにかとあわただしい年度末を癒やしてくれる人気番組を集めました！一度見始めたらなかなか抜け出せない、「ズブズブハマる」中毒性の高い番組を順次配信中です。

「TVerアワード2025」深夜ドラマ賞を受賞！衝撃的な内容で話題となったノンストップ・マリッジサスペンスドラマ「夫よ、死んでくれないか」。整形し、顔も名前も別人になってまで復讐する、痛快無比な整形復讐エンターテインメントドラマ「レプリカ 元妻の復讐」。ネット炎上やSNSトラブルなど最も身近なトラブルを爽快に、ときにダークにぶった切る、決して他人事ではいられない<超リアル>リーガルドラマ「しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～」など、人気ドラマを順次配信！

さらに、バラエティーでは「YOUは何しに日本へ？」「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」「家、ついて行ってイイですか？」、テレ東といえばの旅番組「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」、トークバラエティー「あちこちオードリー」の人気回を配信します。

そして、テレ東といえば！の経済番組から「ガイアの夜明け」「カンブリア宮殿」「ブレイクスルー」の傑作選も配信中。ほかにも新生活準備に役立ちそうな経済番組をセレクトして配信しています。

この春はテレ東の番組を配信でもお楽しみください！





『沼る、春。』特集■ドラマ隣の男はよく食べる先生のおとりよせ弁護士ソドムジャンヌの裁き新米姉妹のふたりごはん五十嵐夫妻は偽装他人なぞの転校生SHUT UP錦糸町パラダイス～渋谷から一本～花嫁未満エスケープ花嫁未満エスケープ 完結編みなと商事コインランドリーみなと商事コインランドリー２歴史迷宮からの脱出 ～リアル脱出ゲーム×テレビ東京～やわ男とカタ子ハイエナ下山メシ下山メシ 高崎篇真夜中にハロー！自転車屋さんの高橋くんダブルチート 偽りの警官 Season1ダブルチート 偽りの警官 Season2夫よ、死んでくれないかソロ活女子のススメソロ活女子のススメ2ソロ活女子のススメ3ソロ活女子のススメ4じゃない方の彼女今日の猫村さん働かざる者たちシェフは名探偵さぼリーマン甘太朗Re:Mind昼のセント酒しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～レプリカ 元妻の復讐フリンジマン～愛人の作り方教えます～初恋不倫～この恋を初恋と呼んでいいですか～蜜と毒家政婦クロミは腐った家族を許さないＤ＆Ｄ ～医者と刑事の捜査線～孤独のグルメSeason2孤独のグルメSeason3孤独のグルメSeason4孤独のグルメ Season5 3/14配信予定ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～ 3/14配信予定晩餐ブルース 3/15配信予定孤独のグルメ Season6 3/15配信予定孤独のグルメ Season7 3/16配信予定孤独のグルメ Season8 3/17配信予定それぞれの孤独のグルメ 3/17配信予定ユーチューバーに娘はやらん！ 3/18配信予定君が獣になる前に 3/19配信予定チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ 3/19配信予定チェイサーゲームW2 美しき天女たち 3/20配信予定こむぎの満腹記 3/20配信予定赤いナースコール 3/20配信予定週末旅の極意～夫婦ってそんな簡単じゃないもの～ 3/20配信予定週末旅の極意2～家族って近くにいて遠いもの～ 3/21配信予定ひねくれ女のボッチ飯 3/22配信予定徳山大五郎を誰が殺したか？ 3/22配信予定物産展の女～宮崎編～ 3/31配信予定■バラエティーYOUは何しに日本へ？①#269 あなたは絶対2度見したくなる ミステリーYOUふしぎ発見!?SP（2019/7/22）②#466 絶景の火山に魅せられた消防士が挑む鹿児島県・トカラ富士（2023/10/9）③#497 タイムリミットは６時間半！東京爆速旅（2024/7/1）④#505 大阪の天神祭で夢の"ギャルみこし"を担ぎたい！（2024/9/9）出川哲朗の充電させてもらえませんか？①さまぁ～ず大竹＆ロンブー淳！北海道ＳＰ（2023/9/2）②新春！佐藤栞里＆隆太と一茂４時間ＳＰ（2024/1/1）③あのちゃん＆古田敦也と春の房総ＳＰ（2025/5/17）④亀梨和也が初充電旅！岩手縦断ＳＰ（2025/8/2）家、ついて行ってイイですか？①ゲスト：土田晃之＆伊藤歩…親孝行中学生＆京大卒業式＆ロンドン回（2025/4/27）②ゲスト：福澤朗＆福留光帆…熟女38歳キャバ嬢回（2025/11/30）③ゲスト：赤楚衛二…涙SP回（2025/12/21）④ゲスト：松村沙友理＆ママタルト…小樽のハマちゃん回（2026/1/18）デカ盛りハンター①カレー寿司ラーメン！３大国民食デカ盛り爆食ＳＰ（2024/4/5）②爆食女子コンビがココスで限界まで食べたら会計いくら！？（2024/4/19）③ペッパーランチ＆ぎょうざの満洲…大人気チェーン店で爆食ＳＰ（2024/4/26）有吉ぃぃeeeee！～そうだ！今からお前んチでゲームしない？①祝！番組２００回記念！「桃鉄王決定戦」陣内智則がリベンジ！（2023/4/9）②桃鉄王ついに決定！仲間割れ・大爆破・借金…正念場の戦い！（2023/4/16）③【渋谷西原】絶品大盛り！ウエストランド井口がマイクラ匠に！？（2023/5/28）④「桃鉄」家ロケ復活祭㊙手土産にテンション爆上げだぁ（2024/6/16）⑤有吉生誕５０祭に"会いたい"㊙ゲスト登場！？「桃鉄」後半戦（2024/6/23）バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅①#17 山梨・清里～静岡・修善（2023/9/20）＋配信オリジナル（答え合わせ動画）②#19 千葉・木更津～九十九里（2024/4/10）＋配信オリジナル（答え合わせ動画）ローカル路線バス乗り継ぎの旅①#13 東京・西新宿～新潟・萬代橋（2013/1/5）②#16 千葉・館山～福島・会津若松（2014/1/4）③#17 山口～高知・室戸岬（2014/4/26）④#18 静岡県・御殿場～新潟県・直江津（2014/9/13）⑤#23 宮崎・青島～長崎・グラバー邸（2016/6/25）⑥#24 山口・錦帯橋～京都・天橋立（2016/9/24）あちこちオードリー①#96 麒麟 川島・陣内智則（2021/7/28）②#107 NON STYLE（2021/10/20）③#108 ドランクドラゴン・ヒコロヒー（2021/10/27）④#157 空気階段・ラランド（2022/10/5）⑤#182 ピース又吉・ノブコブ吉村（2023/3/29）■経済番組ガイアの夜明けカンブリア宮殿ブレイクスルーなど※これから配信開始する番組や、まもなく配信終了する番組もございますのでご注意ください。※内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。