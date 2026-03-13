Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP！』（日本テレビ系）のオフショットを公開し、爽やかなビジュアルに注目が集まっている。

■阿部亮平がスーツ姿でポーズ！

公開された写真には、グレンチェックスーツを着た阿部が登場。手には「ZIP!」と書かれたマイク型の小道具を持ち、片足を前に出してポーズ。カメラに向かって爽やかに微笑んでいる。

投稿には「行ってらっしゃい！！」というメッセージも添えられた。

スーツにネクタイを合わせたきちんとしたスタイリングと、リラックスしたポーズのギャップも印象的で、朝の情報番組にぴったりの清潔感あふれるビジュアルを披露した。

ファンからは「今日も爽やかでかっこいい」「顔もポーズもめっちゃかわいい」「脚長い」「スタイル良すぎないか？」「スタイル良すぎて恋」「スタイルおばけ」「めっちゃ肌艶いい」「眼福」「お顔ちっちゃい」といった声が寄せられている。

