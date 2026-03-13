ばんばんざい・みゆ、ハイトーンカラーの新ビジュに称賛相次ぐ「可愛すぎて二度見」「雰囲気変わって素敵」
【モデルプレス＝2026/03/13】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが3月12日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳美人YouTuber「可愛すぎて二度見」称賛相次いだ最新ビジュ
みゆは栗の絵文字をつづり、写真を複数枚投稿。これまでダークトーンで肩ほどまでの長さだった髪型を、顎のラインで切り揃えたハイトーンのショートボブにチェンジしたスタイルを披露している。その他、顎に手をあて斜め上を見上げるポーズなども公開している。
この投稿に「どんなカラーも似合ってる」「唇うるうるで可愛い」「新しいスタイルも可愛い」「大人の色気増量中」「可愛すぎて二度見」「雰囲気変わって素敵」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みゆ、ニューヘアスタイル披露
◆みゆの投稿に反響
