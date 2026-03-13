城下工業は、SOUND WARRIORブランドより、同軸2ウェイのキューブ型パッシブスピーカー「SW-SP3」を、3月13日に発売した。価格は24,800円。

約12cm角のコンパクトボディに、高級機に採用されるリボン型ツイーターと3.5インチ径のコーン型ウーファーを同軸配置した2ウェイ密閉型スピーカー。「ハイレゾ音源の繊細な空気感までを描き出す圧倒的な解像度と、正確な音の定位が大きな特徴で、リボンツイーターが36kHzまでの超高域を再生することで、アーティストの息遣いまで鮮やかに再現する」という。

またサブウーファーと組み合わせると「大型スピーカーに匹敵する超広帯域システムへと進化」するといい、「音の質感」に妥協したくないリスナーのこだわりにも応えるとのこと。

入力インピーダンスは8Ω、出力音圧レベルは85dB(1m/1W)、定格入力は10W、最大入力は15W、再生周波数帯域は120Hz～36kHz。

外形寸法は118×128×128mm(幅×奥行き×高さ)、重さは約1kg/1台。1mのスピーカーコード×2などが付属する。