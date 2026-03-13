男性同士の恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』に出演し人気を博した中井大（ダイ）が、自身のセクシャリティを確信するまでの葛藤を明かした。現在はゲイであることを公言している彼だが、過去には女性と向き合おうとしていた日々があったという。

【映像】ダイが明かした女性との恋愛経験

3月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

人気企画「本音はベッドの上で」に登場したダイは、これまでの歩みを回想。中学に入る前、親友だった男性に手を握られたことをきっかけに、男性に対して特別な感情を抱き始めたという。しかし、当時はその想いを認めることができず「中学校から高校生まで、女性としか恋愛しないで生きてきた」と、自身の本心に蓋をして過ごしていた過去を告白した。

転機が訪れたのは、高校卒業後のこと。勇気を出して男性用のマッチングアプリを使い、初めて男性と会った際、「こういうことだったんだ」とパズルがはまるような感覚で自身のセクシャリティを確信したと語った。共にロケに参加したジェンダーレスクリエイターの聖秋流も「（その感覚）なった、なった！」と強く共感し、自分自身を受け入れるまでの苦悩を分かち合った。

スタジオでは、ぺえが「男性が好きだという感情を持ちつつも、それを認めない方がいいんじゃないかと思って女性と恋をしてみようとする。中学生くらいってそういう期間なんだよね」と優しく補足。ダイが辿ってきた「自分を探す旅」のような恋愛遍歴に、MC陣も深く感じ入った様子であった。