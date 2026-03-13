神戸でPIフリースケーティング大会

今季限りでの現役引退を表明しているフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が、15日のPIフリースケーティング大会（神戸市立ポートアイランドスポーツセンター）にエントリーしている。25日には世界選手権（チェコ・プラハ）開幕も控える中、国内の地方大会出場を決めた理由に、ファンは感動している。

ミラノ・コルティナ五輪の団体＆女子個人で銀メダルを獲得した坂本。25日には世界選手権開幕を控えているが、フリーのみで争われる国内大会にエントリーした。

地元・神戸でのPIフリースケーティング大会。「選手権女子」の部で最終10番滑走で登場予定となっている。

今季限りで現役引退を表明している25歳にとって、国内ラスト競技会。兵庫県スケート連盟フィギュア部がメディア向けに掲載した文書には、「引退前に兵庫・神戸の皆様に直接姿をお見せし、同じ時間を共有したい」という坂本の思いが記されていた。

地元愛あふれる坂本の決断に、X上のファンも感動が止まらない。「花織ちゃん、地元での最後の大会を心から大切に思ってくださっているんだなあって」「地元で滑る姿を見せたい…花織ちゃんらしいね 素敵だなぁ」「国内最後の大会はPIフリーですか… あまりにもかおちゃんらしすぎて…」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）