興行通信社の発表（2026年3月9日）によると、李相日監督の映画『国宝』が累計興行収入203億4000万円を突破した（※）。ついに『ハリー・ポッターと賢者の石』（203億円）を抜き、『ONE PIECE FILM RED』と並ぶ歴代興収8位に浮上。2025年6月の公開から続くこの熱狂は、もはや単なる大ヒットを通り越し、日本映画史を揺るがす社会現象となっている。

ここで見逃せないのが、本作が批評と興行の完全なる両立を果たした事実だ。これまで実写邦画のトップに君臨していたのは、2003年の『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（173.5億円）。誰もが知るメガヒット作だが、批評家たちが選ぶ「キネマ旬報ベスト・テン」のような場では、上位に食い込むことはなかった。

2000年代以降の日本映画界は、「みんなが観るエンタメ大作」と「批評家が唸る芸術映画」が完全に二極化していた。たとえば、近年の実写興収ランキングを席巻してきた『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』（2018年／93億円）や、大ヒットを連発する『キングダム』シリーズ（各作50億円超え）、あるいは海を越えて旋風を巻き起こした『ゴジラ-1.0』（2023年／76.5億円）のようなメガヒット作であっても、批評家が選ぶ「キネ旬1位」の座に就くことは極めて稀だ。

一方で、評論家から高い評価を受けた作品の興行規模はどうだろう。第71回カンヌ国際映画祭でパルムドールを制しキネ旬1位を獲得した『万引き家族』（2018年）は45.5億円と健闘したものの、第94回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞し同じくキネ旬1位に輝いた『ドライブ・マイ・カー』（2021年）は約13億円。さらに近年のキネ旬1位である『ケイコ 目を澄ませて』（2022年）に至っては、興行収入は1億円程度にとどまるのが現実である。

大ヒット作は批評家から絶賛されにくく、世界的傑作であっても興行は局地的にとどまる。これが邦画界の常識だった。しかし『国宝』は、キネ旬で堂々の1位を獲得しながら、200億円超えという規格外の国民的ヒットを記録。李相日監督の妥協を許さない作家性と、吉沢亮・横浜流星というトップスターの魂を削るような熱演が、長年続いていた「エンタメか、芸術か」という見えない壁を鮮やかに打ち砕いたのだ。

この圧倒的な熱量と評価は海を渡り、第98回アカデミー賞にてメイクアップ＆ヘアスタイリング賞ノミネートという、日本映画初の快挙をもたらした。なぜ、歌舞伎の「白塗り」や「老けメイク」が、言葉や文化の壁を越え、ハリウッドの厳しい審査員たちをねじ伏せたのか。同賞の歴代受賞作を振り返ると、オスカーが愛してやまない「3つの条件」が見えてくる。

そして『国宝』は、見事にそれらを網羅しているのだ。

■歴代オスカーから読み解く、世界をねじ伏せた「3つの条件」

第一の条件は「歳月の可視化」だ。オスカーは伝統的に、『アマデウス』や『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』、『ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男』のように、1人の人間の生涯を顔に刻み込む技術を極めて高く評価してきた。

本作で豊川京子らが手掛けたメイクは、吉沢と横浜が演じる主人公たちの50年にわたる愛憎、嫉妬、そして芸への執念といった目に見えない感情の蓄積を、皮膚のたるみやシワの1本1本にまで生々しく定着させてみせた。これは単なる伝統文化の表面的な再現ではない。ハリウッドが最も重んじる、人生そのものを体現する加齢表現としての凄みなのだ。

第二の条件は「肉体の変容」。『ザ・フライ』から、近年の『ザ・ホエール』、『サブスタンス』に至るまで、限界を超えた肉体のメタモルフォーゼは、同賞のストライクゾーンど真ん中。『国宝』でも、男性俳優が分厚い白粉（おしろい）という仮面を被り、自らの男性性や自我を完全に消し去って、女形へと変貌する。1年半に及ぶ肉体改造レベルの稽古と、世界最高峰のメイクアップ技術が融合することで生まれたその姿は、現代的なボディーホラーのような迫力をもって、海の向こうの審査員たちを圧倒したに違いない。

そして第三の条件が「狂気の美学」。『哀れなるものたち』や『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のように、強烈な世界観と常軌を逸した狂気を視覚化した作品群も、オスカーの大好物だ。本作の舞台となる歌舞伎界は、世襲制や因習に縛られた極めて閉鎖的なムラ社会である。究極の美に憑りつかれ、文字通り命を削り合う男たちの情念。豪華絢爛な着物や精巧なカツラ、完璧に作り込まれた舞台化粧の裏側で渦巻くドロドロの人間模様。この映画には、異界の美学を丸ごと具現化する、圧倒的なクラフトマンシップが満ちあふれている。

『国宝』のノミネートは、日本の伝統文化が珍しがられたわけではない。底流で渦巻く「肉体の変容」と「美への狂気」が、世界共通の映画言語として高く評価された結果なのではないか？……と筆者は推察している。

あらゆるコンテンツが倍速で消費される、タイパ至上主義の現代。そんな時代に、李相日監督は1年半もの過酷な稽古を役者に課し、3時間という長尺で、50年という重たい歳月を描き切った。その狂気的な熱量が、批評的勝利だけでなく200億円超えのメガヒットを生んだのだろう。

極めてドメスティックで閉鎖的な伝統芸能の深淵を掘り下げることが、結果的にグローバルな映画的興奮へと繋がった。『国宝』が打ち立てたこの新たな金字塔は、日本映画が「世界」と「観客」に正攻法で挑み、勝利した証として長く語り継がれていくはずだ。

