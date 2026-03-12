W杯予選突破を目指す女子日本代表…アジア女王・オーストラリア相手に9点リードで前半終了

3月12日、トルコ・イスタンブールで『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』が行われ、女子日本代表（FIBAランキング11位）がオーストラリア代表（同2位）と対戦。前半を－で終えた。

前日に行われたハンガリー代表（同20位）との初戦を65－77で落とした日本。「FIBA女子アジアカップ2025」決勝で敗れたオーストラリアとの試合では、渡嘉敷来夢、髙田真希、町田瑠唯、田中こころ、平下愛佳とハンガリー戦と同じ5人がスターターに名を連ねた。

試合の立ち上がりは、いきなりオーストラリアに0－8のランを許す苦しい展開となるも、日本も田中や平下の3ポイントで応戦。相手にリードされる展開が続くなか、宮澤夕貴の3ポイントや渡嘉敷のミドル、さらには東藤なな子のドライブからのレイアップなどで得点を重ね、第1クォーター終盤には田中の2本目の3ポイントで同点に追いつくことに成功する。それでも最後は再びリードを広げられ、18－25と7点ビハインドで第2クォーターへ。





［写真］＝fiba.basketball

続く第2クォーターは平下の3ポイント、カッティングからのレイアップという連続得点からスタート。さらに山本麻衣も3ポイントで続き、開始約1分で26－25と逆転に成功する。その後は高さに優れるオーストラリア相手にゾーンディフェンスを仕掛けて守備でも優位を奪うと、山本や馬瓜ステファニーの3ポイント、朝比奈あずさのセカンドチャンスポイントなどで一気にリードを10点まで拡大。その後は点差を詰められるも、47－38とリードしたまま前半を終えた。

日本はハーフタイム時点で、平下が3本の3ポイントを含む13得点、山本と田中がともに2本の3ポイントを含む10得点を記録。町田は0得点ながら8アシストをマークしている。

■試合速報



AUS｜25｜13｜｜｜｜｜｜＝38



JPN｜18｜29｜｜｜｜｜｜＝47

