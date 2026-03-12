3月10日、全日本プロレスが記者会見を行い、芸人・はなわの長男、塙元輝が練習生として入団したことを発表した。

「“SAGA”のネタでおなじみのピン芸人、はなわさんの長男として『さんまのSUPERからくりTV』（TBS）や『有吉ゼミ』（日本テレビ）で幼い頃から密着されていた“はなわ三兄弟”の長男です。放送開始は17年前の2009年、当時小学校3年生だった元輝さんは現在25歳。結婚して一児の父でもあります。柔道の名門・国士舘大学卒業後は山口県下関市にある東亜大学の講師として勤務していましたが、まさかの転身ということになりますね」（芸能記者）

中学時代は全国3位、佐賀工高3年時に高校総体佐賀大会で優勝。全国高校総体では16強の実績はあるが、オリンピックなど国際大会への出場はない。2021年東京五輪金メダリストのウルフ・アロンとは練習で対戦経験があるという。

「はなわ家は家族でYouTubeチャンネルを複数運営していますが、元輝さんも妻の真実さんと『げんきとまみ』というチャンネルを公開しています。妻も旧姓・朝飛真実さんで柔道家。実家は全国有数の強豪柔道クラブである朝飛道場です。2019年世界ジュニア柔道選手権大会では金メダルを獲得しています。国際的な実績は妻のほうが上かもしれませんね」（芸能担当記者）

入団会見では《今まで柔道をしてきたが、一区切りついた》として、昨年から自分探しをしていたところ、全日からオファーを受けたと語った。180cm、110kgの恵まれた体格は大きな武器になりそうだ。

幼い頃から人気番組に登場していただけに、知名度は抜群の塙。Xでも“親戚目線”で応援するコメントが数多く書き込まれた。しかし、なかには心配の声も。

《誠実そうだから教師頑張って欲しかった。先のこと考えると後悔しそう》

《妻子がいるのに自分探しってスゲーな》

有名人の息子という“下駄”を履いた状態だけに、風当たりは強くなりかねない。

「幼少時からテレビ慣れしていますし、国士舘柔道部出身ですから跳ね返すだけの根性もあるでしょう。柔道は膝の怪我で引退しているのですが、全日本は大型レスラーが多く、当たりもバチバチですから負傷だけは気をつけてほしいところです」（前出・記者）

今の全日は双子レスラーの“斉藤ブラザーズ”が人気。近い将来、はなわ三兄弟が人気になっているかも。