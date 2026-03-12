モスバーガーが2026年3月18日(水)から定番商品の「テリヤキバーガー」をリニューアルし、それに合わせて半熟風たまごを使用した「とろったまベーコン テリヤキバーガー」と「チーズベーコン テリヤキバーガー」を新発売すると発表しました。

とろける半熟風たまご×ベーコンのボリューム満点テリヤキが登場！「とろったまベーコン テリヤキバーガー」新発売

(PDFファイル)https://www.mos.co.jp/company/pr_pdf/pr_260312_1_1.pdf

4年ぶり7回目となるテリヤキバーガーのリニューアルではテリヤキソースの甘さに着目し、従来の上白糖を使ったはっきりとした甘さから、三温糖とりんごペーストを使用する優しい甘さに調整したとのこと。また、みそやしょう油のバランスを見直したほか、しょう油もろみやカツオの風味を加えることで、コクや旨みの詰まったキレのあるソースに仕上げたそうです。

「とろったまベーコン テリヤキバーガー」はシャキシャキのレタスにテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、そこに厚切りベーコンと半熟風たまごを合わせたボリューム満点なバーガーです。単品価格は590円で、数量限定での提供となっています。同時発売の「チーズベーコン テリヤキバーガー」は、レタスにテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、そこにチーズと厚切りのベーコンを合わせたとのこと。こちらも単品価格は590円で、5月中旬までの期間限定商品となっています。

