“制コレ24”グランプリ稲光亜依、白銀世界で魅せる制服姿 「史上最高クラス」のかわいさを全開放
「制コレ24」グランプリを受賞し、“制コレ史上最高クラス”との呼び声高い稲光亜依が、12日発売の『週刊ヤングジャンプ』15号（集英社）の表紙と巻頭グラビアに登場する。
【写真】爽やかな美しさ！圧倒的透明感の稲光亜依
今回の撮影は、自身が一度やってみたかったという「白銀の世界」で敢行。王道の制服姿はもちろん、雪景色に映える水着や、遊び心溢れる猫耳サウナハットなど、魅力を最大限に引き出したカットが満載。透明で力強い瞳と、圧巻のビジュアルを披露している。
なお、特別付録小冊子には仙北谷ハンナ、センターグラビアには小森香乃、巻末グラビアには百田汐里が登場する。
