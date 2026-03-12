お笑いコンビのかまいたちが１１日に放送されたＴＢＳラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」でパーソナリティーをつとめ、山内健司が海外製の充電器を自宅で使用したところ、「触れないくらいに熱くなった」ことを明かした。機転を効かしたのは妻だった。

山内は「よくニュースになってる海外製のコンセント」と切り出し、濱家隆一が「充電器？」と確認した。山内は充電器であるとし、「家で充電してるのがあるんですけど。ソファの横に差し込み口があって、日本製のヤツだとちょっと太いというか。で、めちゃスリムタイプのがあって数センチで。ソファの間でもさせますみたいなのがあって買ってさしてたんです」と薄さを売りにしている充電器があったので購入したという。

山内は「嫁がちらって見てときにパチって見えたんで。コンセント抜いたら、抜いた瞬間に俺に渡してきてアツアツ。触られへんくらい」と熱を持っていたことを話すと、濱家は「ええ！」と驚いた。山内は「あっつ！ってなるくらいになってて。よう気付いたなって」と続けた。一歩間違えれば火事になっていても不思議はなく、濱家は「めちゃくちゃ危ないやん。よう気付いたな。よう気付いたほんま」と感心しきり。「火花みたいなのが飛んでたってことやろ？」と尋ねた。

山内は「そう」と即答。「見た目は変わってなくて。熱さだけが尋常ない熱さ」と溶けるなどの異変は見られなかったという。濱家は「ほんまに助かったな」とし、「山内の奥さんてそういうミラクルな感覚あるよな。第六感というか」と過去にも似たようなことがあったことを振り返った。山内は「そのあと何回も言うた。すごい、よう見つけたねって」と妻に救われたことを感謝した。