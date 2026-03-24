お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が24日、都内で開催された「進研ゼミ 小学講座・高校講座」リニューアル記者発表会に登壇。相方・山内健司の小学生時代の写真が投影され爆笑した。【動画】かまいたち山内、幼少期の謎写真に会場爆笑思わず濱家もツッコミイベントでは小学生向け家庭学習サービス「進研ゼミ小学講座」などのリニューアル内容の説明などが行われた後、かまいたちの2人の小学生時代の写真がスクリーンに映