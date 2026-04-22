お笑いコンビ・千鳥とかまいたちがMCを務める、日本テレビ系バラエティー番組『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（よる8時放送）に、Snow Man渡辺翔太さん（33）やCUTIE STREETの増田彩乃さん（22）がゲスト出演。体質の悩みを告白しました。22日、“ダイエットはつらいよ大賞”と題し放送。渡辺さん、増田さんのほかに、ロングコートダディの兎さん（37）、お笑いコンビ・おかずクラブ、元フィギュアスケーターの高橋成美さん