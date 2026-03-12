映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSで、坂本太郎役を務める目黒蓮が、3月12日に誕生日を迎えた朝倉シン役の高橋文哉へ誕生日メッセージを送る動画が公開された。

現在カナダに滞在している目黒が、高橋との関係や作品への思いについて語り、注目を集めている。

■カナダから高橋文哉の誕生日を祝福する目黒蓮

公開された動画では、ベージュのFENDIニットを着用した目黒が登場。「どうも、目黒蓮です」とあいさつし、「文哉！お誕生日おめでとうございます」と祝福。「僕はいまカナダにいるんですけど、カナダからも文哉の誕生日をお祝いしたいなと思います」と語り、海外からメッセージを届けた。

続けて目黒は、「僕が坂本を演じるにあたって、坂本とシンって作品の中ですごく大事になる軸なんじゃないかなと思っていた」とコメント。

そのうえで「文哉とだったからいい関係性を築けたのかなと思っています」と語り、「本当に感謝しています」と高橋への思いを明かした。

さらに「一緒にどこかへ行きましょう。ゴルフか」と笑顔で呼びかけ、「カナダに来てくれてもいいし」と冗談交じりにコメント。

「これから一緒に『SAKAMOTO DAYS』をたくさん盛り上げていきましょう！」と呼びかけ、「お誕生日おめでとうございます。素敵な1年にしてください」と祝福の言葉を重ね、笑顔で手を振りながら締めくくった。

SNSでは「かっこいい」「髪伸びためめ美しすぎる」「仲良し感が伝わる」「『文哉』呼びやばい」「愛を感じる」「今の蓮くん見れて嬉しい」「最高すぎる」「めめふみコンビ素敵な関係性すぎる」「しっかりめの眉毛もお似合い」「イケボすぎる」などの声が寄せられている。

