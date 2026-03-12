可愛い顔してやるじゃん！必要な分だけ持ち運び！手のひらサイズの100均小物入れ

ダイソーで見つけた『ばんそうこうケース』が想像以上に便利でした！手のひらサイズで指2本分ほどのスリムなケースは、綿棒やばんそうこう、ヘアゴムなどを必要な分だけコンパクトに持ち運べる優秀アイテム。可愛い見た目なのに実用性も抜群で、ポーチの中をすっきり整理したい人にもおすすめ。詳しく見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ばんそうこうケース

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：52×129mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573630330299

ダイソーで見つけた！バッドばつ丸の小物ケースが便利すぎた

先日、ダイソーの衛生用品売り場を見ていたら、思わず手に取ってしまう可愛いアイテムを発見しました。それがこの『ばんそうこうケース』。お値段は￥110（税込）です。

ケースの裏面にもばつ丸が。アイスを持って嬉しそうにしている様子がとってもキュートですよね♡正直、見た目の可愛さだけで購入したアイテムですが、実際に使ってみたら想像以上に便利でした！

必要な分だけ持ち運びできる！ダイソーの『ばんそうこうケース』

このケースのサイズは約52×129mm。手のひらに収まるくらいとてもコンパクトです。幅は指2本分くらいのスリムな形なので、ポーチやバッグの中でもかさばりません。ばつ丸の顔をペラッとめくると、ちょっとした小物を収納できます。

必要な分だけ持ち運びたい時に本当に便利で、今回は綿棒とばんそうこうを入れてみました。外出先でちょっと使いたい時って意外とあるので、このサイズ感はかなり助かります。

さらにもう一つの使い方として、ヘアゴムやヘアピンを入れて持ち歩くのもおすすめ。バッグの中でバラバラになりがちなヘアアレンジグッズも、このケースに入れておけばすっきり整理できます。

今回はダイソーの『ばんそうこうケース』をご紹介しました。

ちょっとした小物を入れて持ち運ぶのにぴったりなサイズ感。「可愛い顔してやるじゃん…！」と思わず言いたくなるアイテムでした。

見た目もキュートなのに、ちゃんと実用的なのが嬉しいポイント。小物をコンパクトに持ち歩きたい方や、ポーチの中を整理したい方にはかなりおすすめですよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。