この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「性行為って何ですか？」純粋すぎた過去を告白…助産師HISAKOに届いた“7年間セックスレス”夫婦の悩み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが、「性の知識がまるで無かった私、そして今夫との性のあり方に悩んでいます。」と題した動画を公開。視聴者から寄せられた、性の知識がなかった過去と、現在の夫とのセックスレスに関する切実な悩みを紹介した。



動画では、助産師HISAKOさんが視聴者の「ななさん」から届いた手紙を読み上げた。そこには、学生時代は性の知識が全くなく、友人たちから「ピュアや純粋」と言われていたこと、性行為に対して「怖いみたいなイメージだけはありました」という過去が綴られていた。



高校卒業前に初めてできた彼氏に性行為を求められた際、「半年はしたくない」と伝えたななさん。しかし、半年後に再び求められたことで、「体目的で付き合いたいと言っていただけなんだ」と感じ、結局別れてしまったという。



その後、現在の夫と出会い結婚。しかし、第一子を授かる前の約5年間と、第一子を妊娠して以降現在までの約2年間、合計7年ほどセックスレスの状態が続いていると明かした。



ななさんは、夫が過去に勃起不全や早漏で悩んでいたのではないかと推測。夫を再び傷つけてしまうことを恐れ、「怖くて誘えない自分がいます」と複雑な胸中を吐露した。



さらに、過去のユニークなエピソードとして、先輩に「性行為って何ですか？」と大声で尋ねてしまったり、夫からマスターベーションについて聞かれた際に「えっ！なんで触るの？オシッコとか出るとこやん」と真顔で答えてしまったりしたことも告白。性の知識がなかった頃の自身の言動を振り返った。



動画を通して、ななさんは「どんな言葉を旦那にかけてあげればいいのかも分かりません」と助言を求めている。この悩みに対し、HISAKOさんは自身の見解を語っていく。