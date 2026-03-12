自分で決めるのが苦手、自分から進んで動けない、失敗を怖がる――子どもがそんなふうに「消極的」になってしまうのはなぜなのか。通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」として20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案に向き合ってきた佐村俊恵さんは、その原因は親や周りの大人が作ってしまっていることもあるのではないか、という。

佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』には、歴代の赤ペン先生の集合知とも言うべき「ほめ方のノウハウ」が詰まっている。本連載では、本書の内容から、親が日常の中で気づかずにやってしまいがちなNG行動と、その改善ポイントをお伝えしていく。（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

「ほめるところがない」と感じる親の落とし穴

子どもが30点のテストを持ち帰ってきた。答案用紙にはバツが並び、空欄も目立つ。こんなとき、「フォローしたい気持ちはあるけれど、ほめるところがない」と感じる親は少なくないだろう。

しかし本書『赤ペン先生のほめ方』では、その発想こそが最大の問題だと指摘する。ほめるところが「ない」のではなく、「見えていない」だけなのだ。

「子どものどこをほめればいいのかわからない」という親の悩みの裏には、テストの点数という「結果」で子どもを判断してしまう習慣が潜んでいる。結果が出ていないから、ほめることができない。しかしそれでは、子どもは結果を出せないままだと著者は言う。

「勉強ができたらほめる」のは順序が逆。ほめられて、自分のことが好きになれば、子どもは自然に勉強が好きになります。そして勉強が好きになれば、いつか必ず結果が出るようになる。これが57年間の私たちの結論です。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

「次こそがんばろう」が子どもの心を折る理由

結果だけを見る親が、点数が悪かった子どもに対して思わず口にしがちなのが、「次こそはがんばろう」という励ましだ。一見ポジティブに聞こえるこの言葉こそ、子どもを勉強ぎらいにする「ワースト」な声がけと言える。

なぜか。子どもはこの言葉を「今回のがんばりはなかったことにされた」と受け取るからだ。子どもなりに教科書を開き、しぶしぶでもテスト範囲を読み、朝起きて学校に行き、テストを受けた。その過程にはれっきとした「がんばり」がある。なのに「次こそは」と言われた瞬間、それまでの努力がすべて否定されてしまう。

逃げずにテストを受けたこと自体が、その子にとっては大きな挑戦だ。その事実を見落として結果だけを問題にすると、子どもは「どうせがんばっても認めてもらえない」と学習してしまう。これが、やる気を根本から失わせるメカニズムなのだ。

赤ペン先生は「白紙の答案」にも感謝する

結果だけを見たら、その子の答案は「落第レベル」かもしれません。でも、過程を見れば、「あきらめずに挑戦した」という大きな価値が見つかります。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

では、結果ではなく過程を見るとは、具体的にどういうことか。本書で最も印象的なのは、「白紙の答案」への向き合い方だ。

赤ペン先生のもとには、ほぼ何も書いていない答案が送られてくることもある。そんなときでも、著者は「赤ペンを提出してくれてうれしかったよ！」と返すのだという。

考えてもみてほしい。何も考えず、平気で白紙を出してくる子はいない。多くの子は答えを書けないまま答案を出すことに罪悪感を覚えている。その葛藤を乗り越えて提出した心意気をまず認めることが、「次も出してみようかな」という前向きな気持ちにつながるのだ。

ここで「次はちゃんとやろうね」と言ってしまったらどうなるか。子どもは「やっぱり自分はダメなんだ」と感じ、あっという間にやる気を失ってしまう。白紙であっても提出した行動そのものに価値がある――この視点の転換が、「赤ペン先生のほめ方」の核心と言える。

まずは「結果の前」に目を向けてみる

本書が一貫して伝えているのは、「ほめるところがない子」は存在しないということだ。ほめるところが見えないのは、親が「結果」というフィルターを通してしか子どもを見ていないからにすぎない。

子どもは、勉強ができるようになりたいという以上に、自分を見守ってくれている人に認めてほしい、喜んでほしいという思いでがんばっている。本書はそう教えてくれる。

まずは今日一度だけでいい。テストの点数を見る前に、子どもが机に向かっていた姿を思い出してみてほしい。えんぴつを持って考えていた様子、問題を声に出して読んでいた様子。その姿に気づいたら、「がんばったね」とひと言伝えるだけでいい。その一言が、子どもの自己肯定感を育てる最初の一歩になるはずだ。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）