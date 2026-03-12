「オープン戦・阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）

阪神は１１日、育成２年目の嶋村麟士朗捕手（２２）と支配下契約を締結したと発表した。契約金１０００万円で年俸４２０万円。背番号は「１２８」から「８５」に変更。発表後のオープン戦・西武戦では「９番・捕手」で即スタメン出場。好リードで勝利に貢献した。打てる捕手として期待のかかる若虎が、新たなスタートを切った。（金額は推定）

朗報が飛び込んできたのは、１０日の試合後だった。阪神・嶋村は球団から支配下契約を伝えられ「ホッとした気持ちが一番」と安堵（あんど）。すぐに家族に電話で報告し「泣いて喜んでくれた」と、うれしいニュースを届けることができた。

育成入団２年目の今季は、２月のキャンプで宜野座組に抜てきされた。攻守で存在感を放つと、藤川監督からＭＶＰの１人にも選出された。帰阪後も６日のソフトバンク戦（甲子園）で、スタメンマスクをかぶり完封リレーをけん引。打っては３安打と躍動した。８日の巨人戦では甲子園初本塁打も放ち、アピールを続けていた。

高校、独立リーグの先輩にあたる、藤川監督からは「おめでとう。ここからだよ」と言葉をかけられた。「直属の先輩で大きなご縁があるのかなと思う。監督に認めてもらえるようなレベルの高い選手になりたい」と決意を新たにした。

期待も込められ、この日のオープン戦では即スタメン出場。新しいユニホームが届いていないため、３桁を背負ったが、場内アナウンスでは背番号「８５」のアナウンス。「全然聞こえなかったです」と笑い、「やることは変わらない」と気負うことなく試合に臨んだ。

真のプロ野球選手として、スタートラインに立った。指揮官は「ゴールではない。高い目標を持ってやってもらって」と、さらなる成長に期待した。嶋村の直近の目標は開幕１軍入り。その先に思い描くのは、甲子園で活躍する姿だ。「お立ち台に立ちたい」。攻守でチームの勝利に貢献し、最高の景色を見ながら大歓声を浴びる。

◆嶋村 麟士朗（しまむら・りんしろう）２００３年７月１３日生まれ、高知県出身。１７７センチ、９０キロ。右投げ左打ち。捕手。高知商−四国ＩＬｐ・高知を経て２４年度育成ドラフト２位で阪神入団。昨季はウエスタン・リーグで５８試合に出場し打率・２６６、１本塁打、２２打点。