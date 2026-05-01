ビザ・ワールドワイド・ジャパン（Visa）と三井住友カードは5月1日から、対象カード限定で「【最大50％還元】電車でも！タッチでVisa割キャンペーン」を実施する。Visaのこれまで地域限定で展開してきた交通機関向けの取り組みを全国へと拡大するもので、Visaとしては初の全国規模となるタッチ決済乗車の利用促進キャンペーンとなる。●Visa「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」第2弾Visaと三井住友カードのキャ