日本テレビは27日、都内の同局で定例社長会見を開催。京都男児遺棄事件の報道をめぐり、過剰報道との指摘があることに、福田博之社長らが言及した。 福田社長は、「受け止める人によって全然違うと思う。塩梅（あんばい）は難しいが、必要以上に繰り返しやっているとは思わない。考え方は常に現場に任せています」との見解を述べ、同局の取締役執行役員で報道担当の伊佐治健氏は「事件の詳細が明らかになるほど、悲惨さがクロ&#1