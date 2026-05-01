北海道の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したとして死体損壊の疑いで逮捕された職員の男は、妻の遺体を車で運びこんだとみられることが新たにわかりました。旭山動物園から中継です。板橋未悠記者：事件の影響で夏営業の開園を延期していた旭山動物園は、きょう開園し、朝から大勢の家族連れが訪れています。死体損壊の疑いで逮捕されたのは旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者です。鈴木容疑者は3月31日、妻の由衣さんの遺体を