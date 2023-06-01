元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（４３）が不同意性交等などの罪に問われた事件で、第３回公判期日が５月８日に決まったことが明らかになった。東京地裁が傍聴券交付対象事件として発表した。３月１７日の第２回公判時では次回期日が決まっていなかった。斉藤被告は２０２４年７月、東京・新宿区に駐車されたロケバス内で２０代の女性会社員Ａさんの胸を触るなど計３回、性的行為をしたとされる。２人はバラエティー番組の