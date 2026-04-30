Photo: 山田いせ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。新年度スタートから早1ヶ月。春の慌ただしさがピークを過ぎ、日常が戻ってきたので、GWはおうちのお掃除をして、気分をリフレッシュしようかなと思っています。そこで頼りになりそうなこちらを購入してみました！ [山善] ハンディクリーナー 掃除機 コードレス ハンディ掃除機 乾湿両