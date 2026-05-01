4月30日時点で本塁打数12本と、メジャーリーグを代表するスラッガーのアーロン・ジャッジ選手（34、ニューヨーク・ヤンキース）と並んで、トップタイを走る村上宗隆選手（26、シカゴ・ホワイトソックス）。【写真】「村上宗隆」ユニのダサすぎフォントを、現地ファンが毛筆風に修正した結果昨年まで大谷翔平投手（31、ロサンゼルス・ドジャース）一色だった国内メディアも、神がかり的な“村上様”の活躍をこぞって伝えている