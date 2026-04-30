イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、記者団の取材に応じる高市首相＝30日午後、首相官邸高市早苗首相は30日、イランのペゼシュキアン大統領と約20分間、電話会談した。出光興産の子会社が運航管理する大型原油タンカー「出光丸」がホルムズ海峡を通過したことに関し「邦人保護の観点からも、前向きな動きとして受け止めている」と評価。日本関係を含む全ての船舶の自由で安全な航行の確保を改めて求めた。首相が会談後、