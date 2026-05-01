俳優の森田剛が所属するMOSSは、5月9日に開催される森田剛ファンミーティング『GO MORITA FAN MEETING３』について、ファンクラブ会員以外の人も視聴可能な「配信チケット」をきょう10時より販売開始した。【動画】森田剛、謎の動画「パンダおじさん」なお、この発表に合わせ、森田の公式Xでは、 “意味不明で不可思議、しかしどこか目が離せない”謎の動画 「パンダおじさん」が公開された。同動画は、森田にしか表現できない