文章を書くことに特化したシンプルな機能とバツグンの携帯性で、ライター、記者、編集者などの書くことを生業にしている人や、議事録やアイデアをメモする人のビジネスツールとして重宝されているキングジムのデジタルメモ「ポメラ」。現行モデルの「ポメラ DM250」には、これまでDM250発売記念モデルの“ホワイト”、ポメラ15周年記念モデルの“クリスタル（透明）”、ユーザーアンケートを元に発売された“クリスタル ネオン イ