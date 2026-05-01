新潟市は5月1日午前10時から、民生委員に提供している約1万4000人余分の高齢者・児童の名簿を紛失したとして会見を開いています。紛失が確認されたのは、地域での見守り活動を目的として市の民生委員・児童委員に提供している高齢者名簿・児童名簿など合わせて1万4448人分です。去年12月、民生委員の改選にともない、新任委員へ名簿などの引継ぎを行う際、39人分の児童名簿が誤って廃棄されていることが判明し、その後、新たな名簿