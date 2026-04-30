【バンコク＝佐藤友紀】ミャンマーの親軍政権は４月３０日、受刑者への恩赦を実施し、拘束中の民主化運動指導者アウン・サン・スー・チー氏（８０）の刑期も短縮された。受刑者への恩赦は４月だけで２回目となる。スー・チー氏の弁護士によると、計２７年の刑が科されている同氏に対しては、残りの刑期の６分の１が短縮される。刑期は１８年ほどになる見通しだ。４月１７日にも同様の恩赦が出されていた。親軍政権は、具体的な