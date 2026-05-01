ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。非常識すぎるゴミ捨てに注意を呼び掛けた。「【今日のごみトリビア】友達の清掃員が実際に回収した包丁です。僕も持ち上げた瞬間にレジ袋から飛び出てきたことがあります！自治体によって捨て方は違いますが、僕の地域ではダンボールに包んで、テープを貼ってくれると嬉しいです。ポイントは柄が飛び出ないよう