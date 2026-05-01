俳優のひでおが、20代のほぼすべてを捧げたという「10年越しの交際」について赤裸々に語り、その誠実な恋愛観に注目が集まった。【映像】「ごくせん」俳優が10年付き合った彼女ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別コンテンツが放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共