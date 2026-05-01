4月21日午前、大分県の日出生台（ひじゅうだい）演習場で、陸上自衛隊の主力戦車が実弾射撃訓練中に、砲弾の暴発事故があり、3名の隊員が死亡、1名が負傷という極めて重大な事案が発生した。 殉職隊員各位のご冥福を心よりお祈り申し上げる。また負傷された隊員の速やかな回復を切に願う。 現在、原因については陸上自衛隊の調査が進められており、外野からの予見は控えたいと思う。原因究明が進捗し、適切な対策が取られ、早