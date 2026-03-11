Photo: 小暮ひさのり

3万円はデカいか、否か。

エントリーiPhoneの「e」シリーズとして2世代目の進化を遂げた「iPhone 17e」。昨年のiPhone 16eから、かなり良い進化を遂げて、予算抑えめでiPhoneを使いたい！ニーズにはバチリとフィットしています。

…が、ここでちょっと気になるのがiPhone 17との違い。

iPhone 17eは256GBモデルが9万9800円（256GB）から、iPhone 17は同じく256GBモデルで12万9800円からと、そこにある価格差は3万円。

3万円押さえてiPhone 17eが良いのか、3万円背伸びしてでもiPhone 17を選んだ方がいいのか？ 価格差3万円の価値は悩ましいポイントですよね。

よし、わかりやすく性能差を比べてみましょう。

アウトカメラ：性能差 → 大

Photo: 小暮ひさのり

iPhone 17e：48MP Fusionカメラシステム（48MP Fusionメイン） iPhone 17：48MP Dual Fusionカメラシ﻿ス﻿テ﻿ム（48MP Fusionメ﻿イ﻿ン／48MP Fusion超﻿広﻿角）

やっぱ見た目の大きな違いはカメラですね。

iPhone 17の方がカメラがひとつ多く、0.5倍の超広角が撮影できます。風景をダイナミックに捉えたい時はiPhone 17の方がいいですね。この超広角カメラはマクロ撮影用でもあるので、iPhone 17ではマクロ撮影もサポートします。

また、手ぶれ補正にも違いあり。

iPhone 17eは光学式手ぶれ補正なのに対し、iPhone 17のメインカメラではセンサーシフト光学式手ぶれ補正。手ブレもiPhone 17の方が強力です。

地味な点ですがインカメラも違いあり。iPhone 17eでは、被写体を中央に捉える「センターフレーム」や手ブレ補正などに対応していません。

iPhone 17eはレンズ1個だけ。でも、こんなにも楽しめた！

とは言え、iPhone 17eのカメラもちゃんとキレイに撮れるカメラ。このカメラ性能で十分だよ！って人もきっと多いと思います。

カメラコントロール：性能差 → 大（だけど人次第）

Photo: 小暮ひさのり

iPhone 17e：カメラコントロール なし iPhone 17：カメラコントロール あり

カメラを起動したり、シャッターボタン、カメラ設定変更に使える「カメラコントロール」はiPhone 17eには備わっていません。

個人的にはこのボタン一切使っていないので、別に無くてもいいかなぁ…って気もしていますね。でも、カメラの起動やズーム倍率変更で便利なのになんで使わないんですか！ みたいな声もあるので、ここは人によって評価が変わるポイントかな。

MagSafe：性能差 → 小

Photo: 小暮ひさのり

iPhone 17e：最大15WのMagSafeワイヤレス充電 iPhone 17：最大25WのMagSafeワイヤレス充電

iPhone 17eでは念願のMagSafeに対応しました。やったね！ MagSafeアクセサリもペタリとくっつきますし、これは使い勝手上がりそう。

でも、充電速度はiPhone 17の方が上なので、そこはちょっと残念ですね。

画面性能と切り欠き：性能差 → 大

Photo: 小暮ひさのり

iPhone 17e：6.1インチ／ノッチ iPhone 17：6.3インチ／ProMotion／常時表示／Dynamic Island

iPhone 17eの画面は6.1インチ。若干ベゼルも太めですね。画面上部には古のノッチがあり、カメラやセンサー類がこちらに格納されています。

画面サイズや仕様は正直iPhone 17の方がかなりリッチですね。

最大120HzのProMotionと常時表示にも対応。インカメラを通知領域としてうま〜く隠す「Dynamic Island」にも対応していて、ほぼiPhone 17 Proの画面。最大輝度（明るさ）もiPhone 17の方が上なので、画面のキレイさ、見やすさを重視するならiPhone 17ですね。

こうして、画面に関しては圧倒的な差があります。ヤムチャとベシータくらい違います。

目に見えないけど地味に違うところ

■チップ性能

iPhone 17e：A19チップ（6コアCPUと5コアGPU） iPhone 17：A19チップ（6コアCPUと5コアGPU）

チップは同じA19ですが、GPUコア（グラフィック能力）は、iPhone 17に搭載されているA19チップのほうがGPUコアが1つ多くなっています。ゲームなどではiPhone 17の方がちょっと有利。

■無線機能

iPhone 17e：Wi-Fi 6／Bluetooth 5.3 iPhone 17：Wi-Fi 7／Bluetooth 6

無線の規格はiPhone 17の方が最新。Wi-Fi 7は6Ghz帯を利用できるので、ダウンロード速度・安定性はiPhone 17の方が有利です。

■バッテリー持ち

iPhone 17e：ビデオ再生 最大30時間（ストリーミング 最大27時間） iPhone 17：ビデオ再生 最大26時間（ストリーミング 最大21時間）

昨年はiPhone 16eのバッテリー持ちの良さが光りましたが、iPhone 17のバッテリー進化が凄まじく、今年はバッテリーが強いからiPhone 17eを！ とは言えません。

まぁ、昨年検証したように、eシリーズのバッテリーでも十分ですが。

3万円の価値やいかに？

こうしてざっくりと違いを比べてみました。

どこに重みを置くか？は人それぞれだと思いますが、わかりやすく体験としての違いが出るのは、カメラ性能と画面の性能、そしてバッテリーです。

・カメラで撮れる画に幅をもたせたいなら、iPhone 17 ・ヌルヌルの画面や常時表示がほしいなら、iPhone 17 ・バッテリーが長持ちしたほうがいいなら、iPhone 17

都合よく3つ並んだので、それぞれ1万円の価値がある…みたいな感じですかね。

逆にこれらを求めないのであれば、iPhone 17eで3万円安く済ませられます。

さぁ、みなさんならどっち？

Source: Apple