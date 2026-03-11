この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なぜ牽引すると燃費が悪化するのか？デリカ乗りが指摘する「馬力と重量」の知られざる関係

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

キャントレYouTuberのばも氏が自身のYouTubeチャンネルで「牽引すると燃費は悪くなる？デリカで検証した結論」を公開。「牽引すると燃費がすごく悪くなる」という一般的な見解に疑問を呈し、その原因は「走り方の問題」にあると独自の視点で解説した。



動画の冒頭、ばも氏は三菱・デリカD:5でキッチンカーやキャンピングトレーラーを牽引している経験から、「牽引すると燃費が悪くなる」という意見に「ん？って思うところがある」と語りかける。多くのドライバーが抱くこの常識について、ばも氏は「走り方の問題だと思うんですよね」と核心を突いた。



ばも氏は、750kgのトレーラーであっても、平坦な道であれば大人一人が手で押せる程度の負荷であると説明。一方で、デリカD:5は約150馬力のパワーがあり、これは馬150頭分に相当する力だと例える。その上で、人間一人が動かせる程度のものを150馬力の車が引くのだから、燃費への影響は「びびたる差なわけじゃないですか」と力説した。



では、なぜ多くの人が燃費の悪化を実感するのか。ばも氏はその理由を「普段と同じように走るから燃費が悪くなる」と分析する。トレーラーを牽引しているにもかかわらず、普段と同じ感覚でアクセルを踏み込むことがエンジンに過度な負荷をかけ、結果として燃費の悪化を招いているというのだ。ばも氏は「トレーラーを引っ張っているなら、引っ張っているなりに運転してあげれば、そんなにロスがない」と述べ、急加速を避けて穏やかに走行する重要性を訴えた。



実際に自身のデリカでは、牽引時の燃費低下はリッターあたり2～4km程度に収まっているという。ばも氏は、穏やかな運転は燃費を改善するだけでなく、車を長持ちさせ、お財布にも優しく、さらには周囲の車からも譲ってもらいやすくなるなど、多くのメリットがあると語り、動画を締めくくった。