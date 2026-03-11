セガは「セガ メガマーチセール」を3月25日まで実施している。対象機種はプレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switchとなっている。

本セールでは「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」デラックス・エディションが70％引きの2,079円、「ソニックレーシング クロスワールド」デジタルデラックスエディションが40％引きの4,794円などとなっている。人気作を格安で手に入れるチャンスだ。

この他「ぷよぷよテトリス2」が24％引きでNintendo Switch 2版「ぷよぷよテトリス2S」が4,171円、PS5/PS4/Nintendo Switch版が2,926円、「ユニコーンオーバーロード」通常版が50％引きの4,389円、モナークエディションが6,589円などとなっている。

龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii

ソニックレーシング クロスワールド

ぷよぷよテトリス2

ユニコーンオーバーロード

