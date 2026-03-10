◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーチェコ（2026年3月10日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、すでに同組1位で準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコと対戦。大谷翔平投手（31＝ドジャース）は今大会で初めてスタメンを外れたが、少年への“神対応”が話題となっている。

スタメンを外れたものの、イニング間にキャッチボールをしていた大谷の映像がMLB公式Xなどで伝えられた。

大谷はボールをフェンス際のユニホームを着た少年に向かって下手で放り投げたが、キャッチし損ねたボールがグラウンドに転々と転がった。ボールボーイがボールを拾い上げたが、それを受け取ると、今度は少年に駆け寄って手渡し。少年は満面の笑みで周囲の観客たちとハイタッチをして大喜びだった。

ネット上では「野球少年をちゃんと大切にするんだよな」「さすがの神対応」「大谷のこういうところが好き」などの声が上がり、海外のファンからも「美しい瞬間」「彼がプレーだけでなく多くの人に愛される理由だ」「この少年は一生この話を語り継ぐだろう」「感動的だ」「一流のファンサービス」の声が寄せられた。