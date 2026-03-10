オープン当時から愛され続けてきたクリームソーダ

都営新宿線・神保町駅A7出口から徒歩1分、大通りから一本入ったところにあるのが、今回紹介する老舗喫茶店「さぼうる」。

赤い公衆電話と大きなトーテムポールが印象的なので、近くまで行けばすぐに見つかるはずです。

店内に飾られた「さぼうる」のクリームソーダのミニチュア

今年で創業71周年！オープン当時から愛され続けてきたのがカラフルな「クリームソーダ」。初代から受け継がれてきた“遊び心”を大切に、見た目にも楽しいクリームソーダを作っています。



フレーバーは、ブルーハワイ、イチゴ、レモン、メロン、オレンジ、巨峰、カルピスの7種類。トッピングはバニラアイスのみという、あえてシンプルな仕立てです。

（左）「クリームソーダ（メロン）」、（右）「クリームソーダ（カルピス）」各850円

今回は、定番の「クリームソーダ（メロン）」と「クリームソーダ（カルピス）」を注文しました。どこか懐かしさを感じるビジュアルは、ついついカメラにおさめたくなります♪

透き通った美しいソーダとスプーンの柄の色がリンクしていて、細かなこだわりが感じられるのもポイントです。

ひと口飲んだ瞬間に、口の中で炭酸がシュワシュワと弾けてさわやかな気分に。

メロンのフルーティな甘みとほどよい酸味も少しずつ広がってきます。アイスクリームと合わせればミルクのコクと香り、甘みが加わって、よりスイートな味わいを楽しめる一杯です。

カルピスは7種のなかで最も新しいフレーバーです。その誕生のきっかけは、2021年に発売された絵本『なないろのクリームソーダ』。

「さぼうる」を舞台にした本作のタイトル決めの際、「タイトルに“なないろ”を使いたい」というリクエストがあり、マスターの粋な計らいでこのフレーバーが生まれたそうです。



そんな“遊び心”あるエピソードを知ったうえで味わう一杯は、より楽しいひとときをもたらします。

乳成分を含むカルピスはソーダとの相性はもちろん、バニラアイスともマッチ！

カルピスの甘酸っぱさにバニラアイスが加わると、全体に奥行きが生まれてコク深い味わいに。少しずつ暖かくなってくる、これからの季節にぴったりなドリンクです。



「ピザトースト」950円

「さぼうる」ではフードメニューにも注目です。人気の「ピザトースト」950円は、厚切り食パンにピザソースを塗り、玉ねぎ、ベーコン、ドライサラミ、ピーマン、マッシュルーム、チーズをたっぷりとのせた具だくさんで満足度が高い1品。

少し小さな「ピザトースト（小）」750円の用意もあるので、女性や子どもも安心です。

口にしてまず印象的だったのが、パンの食感。注文が入ってからカットとトーストを行っているため、外はカリカリ、中はふわふわとメリハリがあります。

シャキシャキの玉ねぎや、ぷりぷりとしたマッシュルームの食感もいいアクセント。噛むたびに広がるピーマンのほどよい苦味に、ピザソースのうま味と酸味、チーズの風味豊かな味わいの相性もばっちりです。



オリジナルグッズとの出合いも楽しい

「さぼうる」のオリジナルグッズを買ってみるのもおすすめ。商品は店内のあちこちに置かれているので、気になったものがあったらスタッフに声をかけてくださいね。



グッズは在庫がなくなり次第、販売を終了したり、入れ替わったりするので、その時々の出合いを楽しめるのも魅力のひとつです。ここからは取材時に展開されていた商品を一部ご紹介します。

※あくまで取材時点のラインナップとなります

「さぼうるパーカー」各6600円

「さぼうるパーカー」

2種類展開のオリジナルパーカー。裏起毛仕様で寒い季節も暖かく過ごせます。

「オリジナルブレンドドリップコーヒー」1個250円

「オリジナルブレンドドリップコーヒー」

自宅用にはもちろん、プレゼントやお土産としても人気の商品。3個で720円、5個で1150円とまとめ買いがお得です！

（左）「グラデーションクリームソーダソックス」、（右）「クリームソーダラメ刺繍ソックス（黒）」各種1430円

「さぼうる オリジナルソックス」

5種類展開のオリジナルソックス。「さぼうる」のロゴと、クリームソーダやいちごジュースなどメニューモチーフのデザインがかわいい！

（左）「さぼうる×リトルツインスターズ コルクコースター（2枚入り）」880円、（右）「さぼうる×リトルツインスターズ ステッカー」550円



「さぼうる×リトルツインスターズ グッズ」

サンリオキャラクターの”リトルツインスターズ”とのコラボ商品。「さぼうる」の人気メニュー「クリームソーダ」が描かれたコースターやステッカーなどがラインナップしています。



お客さんのおみやげをあしらった個性的な空間

2階

地下1階

店内に広がるのは、オープン当初の趣を保ち続けているという、丸太やレンガを使った山小屋のような空間。

3フロアで構成されており、いずれのフロアもほんのり暗く落ち着いた印象です。座席は地下1階と2階にあり、テーブル席が約50席用意されています。

お客さんからのおみやげの民芸品たち

店内の個性的な雰囲気を演出しているのは、何といっても随所に置かれたトーテムポールやお面などの民芸品。そのほとんどがこれまで来店されたお客さんからのおみやげで、歴代マスターのセンスによって配置されているそうです！

「さぼうる」の長い歴史とお客さんからの愛情を感じられます。

いかがでしたか？1955年から神保町という土地で愛され続けてきた「さぼうる」。

これまでの歴史を感じさせる店内で、クリームソーダなどの懐かしいメニューをいただけば、まるでタイムスリップしたような気分を味わえそうです。

お店の隣には、スパゲティやハンバーグ定食といった食事をメインに楽しめる「さぼうる2」もあるので、近くを訪れた際はあわせて立ち寄ってみてくださいね！



▶▶「喫茶店」の記事一覧はこちらから！

Text&Photo：小杉環太（エフェクト）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。