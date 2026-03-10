ちょっと油断するとなぜかいつも鞄の中に猫がいて…？すっぽりおさまるフィット感がたまらなく愛おしいと話題で、動画は19万再生を突破。「そのまま気づかず一緒に出勤しちゃったりしてw」「一緒にお出かけしたいのかなぁ？w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：ふと見たら、『カバンの中で遊んでいた猫』→近づいてみると…ほっこりする光景】

すっぽりおさまる姿

Instagramアカウント『nameko924_munch』に投稿されたのは、飼い主さんの鞄を自分の住処のようにしている猫の様子です。動画に登場するのは、マンチカンの「なめこ」ちゃん。ふわふわな毛並みと、まん丸で大きな黄色い目がチャームポイントのかわいい子です。

この日、飼い主さんがふと見てみると、なめこちゃんが床に置いてあった鞄にすっぽりとおさまっていたのだそうです。なめこちゃんの目はまん丸に開いており、好奇心メーターはすでに限界を突破している模様。

遊びモード全開

体を沈めるようにして中に潜り込んだかと思ったら、急にひょこっと出てきて鞄の持ち手部分に噛みついてみたりしながら、夢中になって遊んでいたといいます。

鞄の中を探索するようにちょこまかと動きまわると、素早くくるりと方向転換をしてみせることもあったのだとか。

鞄に潜む小さなハンター

飼い主さんがそっとなめこちゃんに近づいていくと、なめこちゃんは飼い主さんをまっすぐ見つめてロックオン。まるで「ひとり遊びの邪魔をするにゃ！」とでも言いたげな表情をしていたのだそう。そして次の瞬間、なめこちゃんは目にも止まらぬ速さで飛び出し、飼い主さんを目がけて一直線にアタックしてきたとのこと。あまりにも俊敏な“奇襲ジャンプ”に思わず笑ってしまいます。

なめこちゃんにとって飼い主さんの鞄の中は、狭くて暗くて安心できるお気に入りの場所なのでしょう。自由気ままに日々を楽しむなめこちゃんの姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることとなりそうです。

投稿には、「鞄におさまっててかわいすぎる！」「顔だけを出してるところがすごくいいw」「このまま一緒に連れて行きたくなっちゃいますね」「『鞄の中を毛だらけにしてやるんだぁ！』って感じ？w」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

Instagramアカウント『nameko924_munch』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「nameko924_munch」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。