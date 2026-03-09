◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア２―７韓国（９日・東京ドーム）

韓国がミラクル大逆転でマイアミ切符を勝ち取った。１次ラウンドＣ組の「残り１枠」を巡る一戦は、韓国がオーストラリアに７―２で勝利。２位を確定させ、１位の日本とともに米マイアミでの準々決勝進出を決めた。勝った韓国はオーストラリア、台湾と２勝２敗で並んだが、この試合で「５点差以上をつけ、２失点以下での白星」という条件を見事に満たし、失点率で上に立った。

この試合、韓国が序盤から効果的に加点。両チーム無得点の２回にムン・ボギョンの右中間２ランで２点を先取すると、３回にも無死二塁から３番に入った主将のイ・ジョンフが、右中間へ適時二塁打を運んで追加点。さらに１死後、２回に２ランを放ったムン・ボギョンが右中間を深々と破る適時二塁打を放ち、リードを４点に広げた。

さらに４―０で迎えた５回にも、２死二塁からムン・ボギョンが左越えに適時二塁打を放ちリードを５点に。このまま９イニングで勝利すれば韓国が１次ラウンドを突破する状況となったが、直後の５回裏の先頭、グレンディニングが中越えに反撃の一発。一転して、オーストラリアが突破する状況となった。

めまぐるしく状況が入れ替わる中、韓国は６回に２死三塁の好機を作った。ここで１番のキム・ドヨンが右前へと適時打を放ち、リードが再び５点となった。再び１次ラウンドの突破条件を満たした韓国だったが、８回１死二塁からオーストラリアの１番・バザーナに左前適時打を許し、再び点差が４点に。土壇場の９回、韓国は１死一、三塁から４番のアン・ヒョンミンが中犠飛を放ち、再びリードを５点に広げた。

韓国は第１回ＷＢＣで４強、第２回は準優勝と創成期を先導したが、直近３大会ではいずれも１次ラウンド敗退。屈辱から見事に復活した。