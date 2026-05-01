中国資本に買われ、日本の慣例を無視した「やりたい放題」の運営に振り回される――。そんな日本人の悲鳴が、またも聞こえてきた。今回の舞台は、バブル期に日本中の若者が憧れた岩手県八幡平市のスキーリゾート「安比高原スキー場」だ。前編記事『中国資本に牛耳られた岩手・八幡平の「名門リゾート」でトラブル…「所有する部屋から追放された」「管理費が突然4.25倍に」日本人オーナーが阿鼻叫喚』からつづく。「巨大カジノ」の