かたい守りを崩せず...モンテディオ山形のホーム開幕戦 秋田に0対1で敗れる
サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ。モンテディオ山形はきのう天童市でホーム開幕戦を迎えました。
対戦相手はブラウブリッツ秋田。横内監督率いる新体制になってから初めて、山形と秋田の奥羽本戦となりました。
ここまで４位のモンテディオ。
ホーム開幕戦を迎えスタジアムには１万２０００人を超えるサポーターが詰めかけました。
サポーター「楽しんで全力でプレーして頂きたい」
サポーター「選手を信じて見守りながら後押しします」
サポーター「モンテ頑張れ」
試合は前半５分。土居がペナルティーエリア手前から放ったボールに中村があわせますが、こちらはオフサイド判定となり、得点とはなりません。
その後も攻めの姿勢で國分がボールを蹴り込みますが・・・
ボールは惜しくもゴールの上へ。０対０で前半を折り返します。
試合が動いたのは、後半１３分。秋田の佐川が中野からのパスに反応し、シュート。
モンテディオは先制点を奪われ、０対１と追いかける展開となります。
モンテディオはその後も積極的にゴールを狙いますが、秋田のかたい守りを崩すことができずそのまま０対１で試合終了。
百年構想リーグのホーム開幕戦は、白星とはなりませんでした。
モンテディオ山形 横内昭展 監督「寒い中たくさんのサポーターに来ていただき
勝ち点３を届けられず申し訳なく思っている。トライして失点を食い止める。そこにフォーカスしていきたい」
次の試合は今月１４日にアウェーで湘南ベルマーレと対戦します。