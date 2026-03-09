サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ。モンテディオ山形はきのう天童市でホーム開幕戦を迎えました。

対戦相手はブラウブリッツ秋田。横内監督率いる新体制になってから初めて、山形と秋田の奥羽本戦となりました。

ここまで４位のモンテディオ。

ホーム開幕戦を迎えスタジアムには１万２０００人を超えるサポーターが詰めかけました。

サポーター「楽しんで全力でプレーして頂きたい」

サポーター「選手を信じて見守りながら後押しします」

サポーター「モンテ頑張れ」

試合は前半５分。土居がペナルティーエリア手前から放ったボールに中村があわせますが、こちらはオフサイド判定となり、得点とはなりません。

その後も攻めの姿勢で國分がボールを蹴り込みますが・・・

ボールは惜しくもゴールの上へ。０対０で前半を折り返します。

試合が動いたのは、後半１３分。秋田の佐川が中野からのパスに反応し、シュート。

モンテディオは先制点を奪われ、０対１と追いかける展開となります。

モンテディオはその後も積極的にゴールを狙いますが、秋田のかたい守りを崩すことができずそのまま０対１で試合終了。

百年構想リーグのホーム開幕戦は、白星とはなりませんでした。

モンテディオ山形 横内昭展 監督「寒い中たくさんのサポーターに来ていただき

勝ち点３を届けられず申し訳なく思っている。トライして失点を食い止める。そこにフォーカスしていきたい」

次の試合は今月１４日にアウェーで湘南ベルマーレと対戦します。