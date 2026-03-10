この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「私は全面的に溝口勇児さんを心から信じます！」と題した動画を公開した。実業家の溝口勇児氏が手掛けるトークンプロジェクトを巡るトラブルについて、同氏のSNS上での釈明文を対話型AI「ChatGPT」を用いて分析し、その危機管理対応を「火消しとしてはかなり下手」と痛烈に批判した。



動画の序盤、懲役太郎氏は溝口氏がSNS上で「強い専門家集団と毎日コミュニケーションをとっている」「違法じゃないという見解をもらっている」とプロジェクトの正当性を主張していることに言及。しかし一方で、高市早苗氏の名前が挙がったことや、トラブルの原因について「外部のパートナーの中にユダみたいなやつが紛れていた」と他責にするような発言をした点に着目した。さらに、金融庁によるSNSを利用した投資詐欺への注意喚起ページなどを提示し、状況の危うさを指摘した。



その上で、懲役太郎氏は溝口氏の発信内容をChatGPTに入力し、客観的な分析結果を公開。AIから「火消しとしてはかなり下手」「自分に不利な要素を自分で増やしているように見えます」と評価されたことを読み上げた。専門家の見解を盾にする姿勢や、「ユダ」という言葉を用いた責任転嫁が、世間の不信感をさらに増幅させていると分析し、「法務の問題である前に信用の問題なんです」と、対応の根本的な間違いを断じた。



動画の終盤では、AIに作成させた「模範的な謝罪文」を読み上げ、謝罪、事実関係の整理、責任の所在、今後の対応が簡潔にまとめられた文章を提示。溝口氏の感情的で長文による弁明と比較し、「言い訳に聞こえる」「誠実さに欠ける」と危機対応の基本ができていないことを強調した。最後には「5万再生回ったらやりますわ」と、続編となる心理分析動画への意欲を見せ、余韻を残して締めくくった。