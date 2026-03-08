2026年3月6日、韓国・ソウル新聞によると、韓国の女優、オム・ジウォンさんが日本旅行中に足首を骨折し緊急手術を受けたと、自身のYouTubeチャンネルで報告した。

オムさんは5日、「旅行中に訪れた史上初の事態、オム・ジウォン緊急手術」と題した映像を投稿した。オムさんは先月、旧正月の休暇を利用して日本を訪れた際、側溝の蓋に靴がはまり固定された状態で足首をひねったために骨折。急きょ帰国し、手術を受けたという。「スキーでケガしたのではなく、いろいろなことが重なった結果、ケガをした」「太い骨と細い骨どっちも折れて、太い骨は粉々だ」などと語っている。

手術は2時間ほどで終わり、無事に成功。「突然、けがをした姿をお見せして驚いたと思うが、回復しているので心配しないで」とファンにメッセージを伝えている。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「早く良くなって」「日本旅行なんかするからだ」

「入院中の動画までYouTubeに投稿してるのか…」「かなり痛かっただろうに、日本の病院で手術したんじゃないのか」「最近は旅行中に事故に合うと悪く言われる。旅行は悪ではないのに、旅行は悪だという世の中になってしまった」などの声が寄せられている。（翻訳・編集/麻江）